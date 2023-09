Fortes pluies à Dakar : les usagers face aux contraintes de l’abondance des eaux - adakar.com

Fortes pluies à Dakar : les usagers face aux contraintes de l'abondance des eaux
Publié le mardi 26 septembre 2023 | dakaractu.com

Hivernage : la cause des fortes pluies détectée

Après la pluie, c’est le beau temps. Mais à Dakar après la pluie, c’est le début du calvaire des populations. Le constat est unanime, les rues et routes sont inondées causant ainsi un blocage de la circulation. Les automobilistes sont sur les nerfs, les piétons aussi le sont.



Aujourd’hui très tôt, Dakar a été arrosée par de fortes pluies. Après près de trois heures de précipitation, les arrêts de bus étaient pris d'assaut par ceux qui allaient au travail. Mais la situation était difficile. Les bus manquaient à et les taxis avaient doublé leurs tarifs.



« C’est vraiment compliqué et je constate cela chaque fois après chaque précipitations » assure le jeune Baldé...