122è édition du Gamou de Tivaouane: le président Macky Sall reçu par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique 122è édition du Gamou de Tivaouane: le président Macky Sall reçu par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour Publié le mardi 26 septembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par Dr

Le président Macky Sall reçu par le Khalife général des Tidianes

Tivaouane, le 25 septembre 2023 - Le président de la République Macky Sall a été reçu par le khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, en prélude à la célébration du Gamou. Tweet

Le président de la République Macky Sall a été reçu, ce lundi, dans l'après-midi, à Tivaouane, par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.



Cette visite de courtoisie du chef de l'État dans la cité religieuse intervient en prélude à la célébration du Maouloud (Gamou) marquant la naissance du prophète de l'Islam. En effet, la 122è édition du Gamou de Tivaouane est prévue dans la nuit du 27 au 28 septembre 2023.



Pour cette occasion, le chef de l'État était accompagné d'une forte délégation qui comprenait notamment le Premier ministre Amadou Bâ, le président du Conseil économique social et environnemental (CESE) et plusieurs membres du gouvernement.



Cette visite du président Macky Sall dans le cadre du Maouloud, sa dernière en tant que président de la République, a été marquée par des échanges empreints de cordialité. Le chef de l'État a rappelé son choix de ne pas se présenter en 2024 et dit son espoir de voir son œuvre être poursuivie par son successeur qu'il espère être Amadou Bâ.



De son côté, le Khalife général des Tidianes, à travers son porte-parole, Serigne Maodo Sy, a loué les qualités de Macky Sall ainsi que son œuvre à la tête du pays. Il lui a d'ailleurs de toute son affection et son estime au cœur de la cérémonie sobre tenue dans la cité religieuse.



La Présidence de la République sénégalaise a relevé, dans le cadre de cette visite du chef de l'État, les nombreux investissements consentis par l'État. Elle note une visite symbolique du président de la République "au regard du volume

impressionnant des réalisations gouvernementales à travers notamment le

Programme spécial de modernisation des villes religieuses (2,8 milliards

FCFA), la participation aux travaux de la Grande Mosquée Seydi El Hadji

Malick SY, la construction de l’hôpital du même nom (46 milliards FCFA), le

dispositif de gestion de l’eau et de l’assainissement (plus de 8 milliards FCFA)

et plusieurs autres projets de grande envergure."



Se réjouissant des réalisations de l'État à Tivaoune, le président Macky Sall a ainsi demandé au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour de prier pour un Sénégal de paix.



Après cette entrevue, le chef de l'État s'est recueilli à la Zawiya Seydi El Hadji Malick Sy et à la mosquée Serigne Babacar Sy.



Makhtar C.