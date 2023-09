Campagne nationale de vaccination du cheptel 2023-2024: le Sénégal annonce une enveloppe de 1 milliard - adakar.com

Campagne nationale de vaccination du cheptel 2023-2024: le Sénégal annonce une enveloppe de 1 milliard
Publié le lundi 25 septembre 2023

© aDakar.com par BL

Le Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, également ministre de l'Élevage et des Productions Animales, a officiellement lancé ce lundi 25 septembre 2023, la Campagne nationale de vaccination du cheptel pour l'année 2023-2024, renseigne Press Afrik.

Pour cette campagne, le gouvernement a décidé d'allouer une enveloppe budgétaire d'un milliard de francs CFA pour une campagne effective.

L'objectif de la campagne est de renforcer la protection zoo-sanitaire du cheptel sénégalais. Selon Amadou Ba, le gouvernement prévoit de vacciner environ 5 300 000 ovins et caprins contre la peste des petits ruminants, 2 300 000 bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse et la péripneumonie contagieuse, 300 000 équins contre la peste équine, et 2 300 000 volailles traditionnelles contre la maladie de Newcastle.



La campagne nationale de vaccination vise à lutter contre cinq maladies prioritaires, à savoir la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, la peste équine et la maladie de Newcastle.



rappelons que l'année dernière, plus de 5 millions d'ovins et de caprins ont été vaccinés contre la peste des petits ruminants, 2 millions de bovins contre la dermatose nodulaire et la péripneumonie, 250 000 chevaux contre la peste équine, et 400 000 volailles contre la maladie de Newcastle à l'issue de la campagne de vaccination précédente.



HB