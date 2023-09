Port de Dakar: les commerçants et industriels annoncent une grève générale en raison de revendications non satisfaites - adakar.com

Port de Dakar: les commerçants et industriels annoncent une grève générale en raison de revendications non satisfaites
Publié le lundi 25 septembre 2023

L'Association des commerçants et industriels du Sénégal a lancé une grève générale à partir du lundi 25 septembre 2023, et elle se poursuivra jusqu'à nouvel ordre, a-t-on appris de Sene Web. Lors d'une conférence de presse, ce collectif regroupant des commerçants, des transporteurs et des transitaires a présenté sa plateforme revendicative exigeant la satisfaction totale de plusieurs demandes.



Parmi les revendications figurent la suppression des rubriques non homologuées sur la facturation, la suppression de la facture de surcharge, le non-respect des camionneurs et des délais de livraison, la mise à disposition de la facture 72 heures avant l'arrivée du navire, et la décongestion du port, entre autres.



Les membres du collectif ont déclaré que les opérateurs du Port autonome de Dakar rencontrent d'énormes difficultés avec les compagnies maritimes et DP World. Les problèmes incluent le retard dans la réception des avis d'arrivée, ce qui entraîne des surcoûts liés aux factures, des retards dans la livraison des conteneurs, des problèmes de camionneurs bloqués sans travail pendant plusieurs jours, et la difficulté de retour des conteneurs vides.



Ils ont souligné que tous ces problèmes ont des répercussions sur les coûts des marchandises, ce qui affecte les consommateurs à travers une hausse des prix.



Le collectif demande que les promesses qui leur ont été faites par le Premier ministre Amadou Ba il y a deux mois soient entièrement satisfaites. À défaut, ils envisagent de passer à des actions plus fortes.



