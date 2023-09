Incendie du marché Mont-Bouët à Libreville: le Sénégal dédommage ses ressortissants commerçants victimes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Incendie du marché Mont-Bouët à Libreville: le Sénégal dédommage ses ressortissants commerçants victimes Publié le lundi 25 septembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Sénégal : Ce village rayé de la carte après un incendie d’une rare violence

Tweet

Les commerçants sénégalais ayant subi des pertes lors de l'incendie du marché Mont-Bouët à Libreville, survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, ont reçu le week-end écoulé, une aide financière de leur pays d'origine, le Sénégal, renseigne Gabon Review.



Recensés par l'organisation regroupant les Sénégalais du Gabon, ce sont au total 71 commerçants sénégalais qui ont bénéficié d'une enveloppe de 142 millions de francs CFA. Chacun des commerçants touchés a reçu une aide de 2 millions de francs CFA.



Cette aide financière vise à permettre aux commerçants sénégalais de racheter du matériel et de reconstruire leur activité, bien que certains estiment que cette somme est insuffisante pour couvrir l'ensemble de leurs pertes.

En effet, en plus de leurs marchandises, de nombreux commerçants ont également perdu de l'argent liquide et des documents administratifs lors de l'incendie.

Cette action du gouvernement sénégalais, traduit l'attention portée par les autorités sur ses ressortissants de la diaspora afin de contribuer à leur bien-être.



HB