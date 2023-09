Présidentielle 2024: Le Sous-préfet des Almadies retire Ousmane Sonko des listes électorales (document) - adakar.com

© aDakar.com par DR

Ousmane Sonko a effectué la prière de l`Aïd Al Fitr à Ziguinchor

L’administration territoriale a acté de façon officielle à Ousmane Sonko sa radiation des listes électorales en direction de l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Dans une lettre du sous-préfet des Almadies datée du 3 août 2023, l’on apprend la radiation d’Ousmane Sonko des listes électorales. La note révèle également la signification signée de l’huissier de justice Adama Dia, en date du 19 septembre 2023.



En effet, l’huissier de justice consigne dans la note s’être rendu à la Cité Keur Gorgui, quartier où se trouve la résidence d’ousmane Sonko.



"Le gardien ainsi déclaré, trouvé sur les lieux m’a renvoyé au Pavillon spécial de l’hôpital Principal sur instruction du chef de protocole dit-il. A l’hôpital Principal où étant, le lieutenant de la garde pénitentiaire m’a refusé l’accès au motif je n’ai pas d’autorisation du greffe de la prison de Sébikotane. Revenu à la maison du requis sise à la Cité Keur Gorgui, le chef du protocole trouvé sur les lieux, après entretien dit-il avec son avocat Me Bamba Cissé, m’a demandé d’aller lui déposer l’acte le lendemain à 13 heures 00. N’ayant pas pu servir l’acte, je me suis alors rendu à la sous-préfecture de Dakar-Plateau où j’ai déposé l’acte conformément à la loi", lit-on sur le document officiel.



À la suite de ce commentaire, le sous préfet des Alamadies Papa Serigne Niang convoque la condamnation par contumance d’Ousmane Sonko comme motif de sa radiation.



"Par la présente, l’administration vous informe, monsieur Ousmane Sonko, né le 17/07/1974 à Thiès, de votre retrait des listes électorales suite à votre condamnation par contumace par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar à deux ans de prison ferme. Je vous en souhaite bonne réception", rapport la note administrative dont l’objet est "notification de retrait sur les listes électorales".



Cette décision administrative qui exclut d’emblée Ousmane Sonko de la compétition électorale du 25 février 2024 crée la controverse et la polémique chez les praticiens du droit.



En effet, les avocats d’Ousmane Sonko qui se réfèrent aux articles du Code de procédure pénale relative à la contumance, la peine a été anéantie dès l’arrestation d’Ousmane Sonko qui devrait alors faire l’objet d’un nouveau jugement.



Il y a quelques semaines, pour conforter leur position, les avocats d’Ousmane Sonko ont fait parvenir aux autorités judiciaires une lettre de non acquissement à la peine de 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse signée par Ousmane Sonko lui-même.



Makhtar C.