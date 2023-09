Présidentielle 2024: Mahammed Boun Abdallah Dionne annonce sa démission de la Présidence du Conseil d’administration de BICIS - adakar.com

Publié le lundi 25 septembre 2023

Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre

Dakar, le 9 avril 2019 - Mahammed Boun Abdallah Dionne a été reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Il est à la tête d`un gouvernement de 32 ministres. Tweet

Mahammed Boun Abdallah Dionne a décidé de quitter ses fonctions de président du Conseil d'administration de la Banque BICIS. Après avoir déclaré sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024, l'ancien Premier ministre a décidé de se libérer de ses charges



"J'ai présidé aujourd'hui l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la BICIS. Compte tenu de mon engagement politique, j'ai préféré me libérer de mes fonctions de Président du Conseil d’administration de la banque", a indiqué Mahammed Boun Abdallah Dionne dans un communiqué.



Candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakar, Mahammed Boun Abdallah Dionne a vu sa candidature non retenue. Le choix a été porté par le président Macky Sall et à l'union par les membres de Benno Bokk Yaakar sur le Premier ministre Amadou Bâ.



Après plusieurs jours de mutisme, Mahammed Boun Abdallah Dionne a annoncé sa candidature à la présidentielle, le jeudi 21 septembre dans une déclaration intitulée “Je m'engage“.



En démission de son poste de Président du Conseil d'administration de la BICIS, l'ancien proche collaborateur de Macky Sall entend mettre à l'aise la direction de l'institution bancaire. D'ailleurs, Mahammed Boun Abdallah Dionne remercie l'actionnariat principal de la Bicis.



"Je saisis cette occasion pour remercier les dirigeants du Groupe SUNU, détenteur de 54,11% du capital de la banque, que je représentais au sein du conseil. Je remercie tous les actionnaires, les administrateurs, la Directrice générale et le personnel de la banque pour leur confiance durant mon mandat", a indiqué Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Le candidat déclaré à l'élection présidentielle du 25 février 2024 souligne que "dans les jours à venir, le Groupe SUNU désignera un nouveau Président du Conseil pour la BICIS."



Makhtar C.