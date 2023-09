Climat social: l’Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Territoriale renouvelle son mot d’ordre de 120 heures de grève les lundi 25, mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2023 (Déclaration) - adakar.com

L'Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Territoriales du Sénégal (ISTCTS) a entendu la déclaration du Ministre des Collectivités Territoriales concernant les dispositions de l'Etat à payer les 4021 cas qui ne souffrent d'aucune irrégularité L'ISTCTS pend acte mais considéré que le nombre de 3800 cas d'irrégularités recensés par le CNFPLF doit avoir diminué depuis que ces cas ont été signales aux administrations territoriales concernées.



D'autre part, la seule déclaration du Ministre des Collectivités Territoriales ne peut suffire a convaincre l’ISTCTS, tant qu'une rencontre entre elle et les autorités gouvernementales compétences n'est pas provoquée, afin de définir concrètement la stratégie consensuelle de paiement des cas éligibles sur la base des nouvelles données actualisées et produites par le CNFPLF (qui doivent avoir dépassé les 4021).



L'ISTCTS salue donc la volonté du Gouvernement à travers son Ministre des Collectivité Territoriales à solutionner le problème, et attend de recevoir une proposition concrète et sérieuse pour un règlement de ce conflit.



Considérant ce qui précède. ITSTCTS renouvelle son mot d'ordre de 120 heures de grève,

lundi 25, mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2023.



Fait à Dakar, le 23 septembre 2023



Pour l'Intersyndicale

Le Secrétaire administratif Moussa Sissokho