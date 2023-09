Quels sont les défis de la nouvelle Alliance des Etats du Sahel ? - adakar.com

News Afrique Article Afrique Quels sont les défis de la nouvelle Alliance des Etats du Sahel ? Publié le lundi 25 septembre 2023 | bbc

Quels sont les défis de la nouvelle Alliance des Etats du Sahel ?

Le 16 septembre dernier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé la charte du Liptako-Gourma instituant ainsi une nouvelle alliance entre ces trois Etats du Sahel.



En plus de partager la même zone géographique du Sahel, les trois états voisins sont, non seulement dirigés par des militaires, mais font face à la même menace des groupes djihadistes. C'est ainsi que le Mali, le Burkina Faso et le Niger décident de mutualiser leurs forces afin de faire face aux défis qu’ils partagent.