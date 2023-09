SENEGAL-POLITIQUE / Amadou Tidiane Wone : ‘’Il faut éviter que le nombre de candidats à la présidentielle noie leur discours’’ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique SENEGAL-POLITIQUE / Amadou Tidiane Wone : ‘’Il faut éviter que le nombre de candidats à la présidentielle noie leur discours’’ Publié le lundi 25 septembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Amadou Tidiane Wone, ancien ministre

Tweet

Le nombre pléthorique de candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024 ne doit pas noyer leurs propositions, a averti l’écrivain et ancien ministre Amadou Tidiane Wone en invitant les citoyens à se donner les moyens de critiquer les programmes politiques proposés et de les améliorer.



‘’Pour l’élection présidentielle à venir, nous avons une inflation de candidats, une centaine bientôt. Il faut éviter que leur nombre noie leur discours. Il faut que les citoyens se donnent les moyens d’entendre les leaders politiques, de critiquer les programmes qu’ils proposent et d’y apporter des suggestions pour les améliorer’’, a dit M. Wone dans un entretien avec l’APS, en marge d’un forum du centre de recherche Afrikajom, basé à Dakar.



‘’C’est à ce prix que la démocratie va se renforcer’’, a ajouté Amadou Tidiane Wone à l’appel lancé aux électeurs.



Il estime qu’‘’on ne doit pas laisser les hommes politiques se balader et faire leur show pour qu’on élise n’importe qui, pour ensuite le regretter’’.



‘’Cette fois-ci, on doit se donner les moyens d’exiger des hommes politiques qu’ils respectent les électeurs en leur communiquant en temps réel les informations relatives à leur programme’’, a insisté l’ancien ministre de la Culture.



‘’Il est également important que la déclaration de patrimoine prévue par la loi soit respectée par tous les candidats’’, a plaidé M. Wone.



La déclaration de patrimoine est d’autant plus nécessaire que ‘’certains d’entre eux (les candidats) ont exercé des fonctions publiques et doivent dire au peuple comment ils ont acquis leurs biens’’, a-t-il souligné.



Amadou Tidiane Wone exhorte les Sénégalais à se mobiliser pour bien élire le futur président de la République. ‘’Cette fois-ci, il faut que la société civile se mobilise pour parler d’une seule voix. La société civile, ce sont les électeurs, qui ne sont pas des politiciens et n’aspirent à aucun mandat électif, mais ont le devoir d’exiger que les affaires publiques soient conduites avec compétence, rigueur, honnêteté et transparence’’, a-t-il dit.



ESF/AKS/ADC