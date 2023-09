Sénégal: malgré sa dissolution, les membres du Pastef de l’opposant Ousmane Sonko toujours mobilisés - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal: malgré sa dissolution, les membres du Pastef de l’opposant Ousmane Sonko toujours mobilisés Publié le lundi 25 septembre 2023 | RFI

© Autre presse par Dr

Sénégal: Ousmane Sonko arrêté et raccompagné à Dakar par la gendarmerie

Tweet

Alors que la récolte des parrainages pour l’élection présidentielle est sur le point de commencer au Sénégal. En Casamance, fief de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko, on croit toujours à sa candidature. Le scrutin est prévu en février prochain et l'opposant est détenu depuis fin juillet. À Ziguinchor où les activités politiques de l’ex-parti Pastef ont été ralenties après la dissolution du mouvement, ses sympathisants comptent bien se remobiliser.



Dans les rues de Ziguinchor, les marques des manifestations de juin sont encore là : restes de barricades, voitures incendiées. Le local du parti Pastef, dissous début août, a été condamné et les volets de la petite maison blanche sont clos. Mais quelques banderoles « Free Sonko » sont apparues. Et les militants l’affirment : ils sont toujours derrière leur leader emprisonné.