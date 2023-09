Présidentielle : Ce que compte faire Pastef France pour financer Ousmane Sonko - adakar.com

News Politique Article Politique Présidentielle : Ce que compte faire Pastef France pour financer Ousmane Sonko Publié le lundi 25 septembre 2023 | senenews.com

© aDakar.com par DR

Ousmane Sonko, leader de PASTEF

En visite en France, le parlementaire Guy Marius Sagna a rencontré une partie de la diaspora dans une salle de l’université de Villetaneuse. Sur sa page Facebook, le député annonce une collecte de fonds d’un montant de 100 millions de francs CFA pour financer la campagne de leur candidat. Il précise qu’en l’espace de trois heures, les patriotes présents à l’université de Villetaneuse ont rassemblé plus de 15 000 euros.



In extenso, le communiqué de Guy Marius Sagna :



Nuyu naa la,



Macky Sall a annoncé la dissolution du PASTEF le 31 juillet 2023. Par sa mobilisation, la diaspora sénégalaise a dissous le décret arbitraire de dissolution du PASTEF de Macky. Quelle diaspora! Quelle détermination ! Quelle mobilisation ! Quel don de soi !



La diaspora sénégalaise que j’ai rencontrée dans les rues de Paris , à la tour Eiffel, au 18e, à château rouge, dans une salle pleine à craquer de l’université Villetaneuse…a déjà élu Ousmane Sonko 5e président du Sénégal.



PASTEF France s’est engagé à mobiliser 100 millions de francs CFA pour financer la campagne de notre candidat Ousmane Sonko. En trois heures les patriotes qui étaient présents à l’université Villetaneuse ont mobilisé plus de 15.000 Euros.



Maintien rek, au Sénégal et dans la diaspora !



Justice pour les tués et les blessés !

Libérez les détenus politiques !

Libérez Ousmane Sonko !

Sonko 5e président !

