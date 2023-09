Incendie au Gabon : L’État du Sénégal apporte une aide de 142 millions F CFA à 71 commerçants sénégalais - adakar.com

Incendie au Gabon : L'État du Sénégal apporte une aide de 142 millions F CFA à 71 commerçants sénégalais Publié le lundi 25 septembre 2023 | seneweb.com

Des commerçants nettoient leur magasin dégradé lors des manifestations contre l’arrestation d’Ousmane Sonko à Dakar, en mars 2021.

Dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 août 2023, un terrible incendie a frappé le marché Mont-Bouët, considéré comme le plus grand de Libreville. Les flammes ont tout dévasté sur leur passage, réduisant en cendres boutiques, argent liquide et documents administratifs. Cet endroit, très fréquenté par des commerçants de différentes nationalités, dont des Sénégalais, est rapidement devenu un champ de ruines.



Hier samedi 23 septembre, Samba Ndiobène Ka, Ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale, a effectué une visite sur les lieux du drame, accompagné d'une importante délégation. Il a échangé avec de nombreux compatriotes sénégalais qui ont réussi à relancer leurs affaires, malgré la tragédie. Le ministre n'est pas venu les mains vides.



En effet, 71 commerçants sénégalais, dont les établissements ont été touchés par cet incendie dévastateur, ont reçu une aide financière de 2 millions F CFA par personne, selon une source de Seneweb.