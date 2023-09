650 nageurs ont participé à la 34e traversée Dakar-Gorée (organisateurs) - adakar.com

650 nageurs ont participé à la 34e traversée Dakar-Gorée (organisateurs) Publié le lundi 25 septembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com

Toujours dans le cadre de l`éductour, à la découverte de la Teranga, la délégation d’hommes et femmes des médias et de la communication invitée au Sénégal découvre, les stations balnéaires et leurs plages, les destinations les plus prisées du pays.( Saly, Somone, Toubacouta...)

Quelque 650 nageurs ont participé dimanche à la 34e édition de la traversée Dakar-Gorée remportée chez les hommes par Ousseynou Diop et Aïssatou Ndiaye chez les dames, a appris l’APS des organisateurs.



Des nageurs de clubs de Dakar, des autres régions du pays et une centaine d’étrangers ont pris part à l’édition 2023 de la traversée entre Dakar l’île de Gorée d’une distance de 5 kilomètres axée sur le thème : ‘nager nous rassemble’’, a constaté l’APS.



Femmes, hommes, personnes d’âge mur, jeunes et moins jeunes, toutes catégories confondue, amateurs et professionnels de la nage, ont communié autour cette activité sportive parrainée cette année la ministre en charge du Pétrole, Aïssatou Sophie Gladima.



‘’C’est une satisfaction pour nous, dans la mesure où, la sécurité a été encore bien assurée par les forces de l’ordre et de sécurité, la marine nationale, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie maritime notamment’’, a déclaré, le président de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS), Maguette Dieye.



Il a salué la forte participation des étrangers et des jeunes, filles comme garçon.



‘’Nous félicitons tous les nageurs qui se donnent pour que cette discipline prenne forme dans ce pays, notamment l’équipe nationale’’, a, pour sa part, dit la marraine de l’évènement.



Aïssatou Sophie Gladima a souligné l’importance de pousser les jeunes à être des maîtres-nageurs pour non seulement protéger les nageurs, mais également dissuader toutes les personnes désireuses d’aller à l’aventure à travers la migration irrégulière.



Elle n’a pas manqué de souligné la nécessité pour les communes côtières comme Joal Fadiouth et Gorée de nouer des partenariats par le biais de jumelage et autres.



Le maire de Gorée, Augustin Senghor a, de son côté, estimé que cette compétition illustre encore une fois la tradition sportive du Sénégal.



‘’On est fier d’être présent pour accueillir encore cette vague des nageurs, jeunes, moins jeunes, professionnels et amateurs. Cela démontre la popularité de la traversée Dakar-Gorée’’, a dit Augustin Senghor.



