News Politique Article Politique Présidentielle 2024: Dr. Cheikh Tidiane Dieye critique, candidat de la coalition au pouvoir, le Premier ministre Amadou Bâ Publié le lundi 25 septembre 2023 | aDakar.com

Dr Cheikh Tidiane Guèye

Le leader de la plate-forme "Avenir Sénégal Bugnu Beug", Dr. Cheikh Tidiane Dieye, a vivement critiqué le candidat de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, le Premier ministre Amadou Bâ, lors de son intervention dans l'émission Grand Jury de la RFM ce week-end, indique Press Afrik.

Dr. Dieye a exprimé sa conviction que la gestion d'Amadou Bâ serait encore pire que celle de l' actuel président, Macky Sall.



Selon Dr. Dieye, Amadou Bâ serait une "pâle copie de quelque chose qui n'a pas marché." Il a ajouté que le candidat de la coalition au pouvoir ne possède ni le coefficient personnel ni le leadership nécessaires pour diriger le pays. Dr. Dieye estime que l'actuel chef du gouvernement sénégalais ne serait pas en mesure de susciter le dynamisme, l'énergie, ou de mobiliser la jeunesse et le peuple sénégalais en 2024. Il a affirmé qu'Amadou Bâ n'a ni l'étoffe ni les épaules pour occuper une telle position.



Dr. Cheikh Tidiane Dieye a précisé qu'il soutient la candidature de l'opposant Ousmane Sonko dans la course présidentielle, soulignant ainsi son désaccord avec le candidat de la coalition au pouvoir. Ses commentaires reflètent les tensions croissantes et les divergences d'opinions dans le pays à l'approche des élections présidentielles.



