News Diplomatie Article Diplomatie Migrants: Paris défend le contrôle des frontières après l’arrêt de la Cour de justice de l’UE Publié le dimanche 24 septembre 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Le renforcement des contrôles à la frontière franco-italienne pousse d`ores et déjà les migrants à tenter des passages de plus en plus périlleux

La France a défendu, ce samedi 23 septembre, sa politique de protection des frontières, une réaction suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) selon lequel Paris devrait limiter les refoulement systématiques de migrants. Pour le gouvernement français, il est cependant essentiel, dans le « contexte terroriste et migratoire », de prendre des mesures visant à proteger les frontières.



Malgré l'avis de la justice européenne, la France ne compte pas changer ses pratiques. « L'État peut prononcer des refus d'entrée à l'encontre d'étrangers qui ne remplissent pas les critères d'entrée et de séjour » a fait savoir le ministère de l'intérieur. La directive de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) prévoit qu'un ressortissant non européen peut « bénéficier d'un certain délai pour quitter volontairement le territoire ».



Policiers supplémentaires

Selon cette règle, Paris n'aurait donc pas le droit de refouler systématiquement les migrants entrés clandestinement en France. Il faut savoir qu'en juin 2023, le gouvernement français avait renforcé le contrôle de ses frontières avec l'Italie et l'Espagne. Cette semaine, le ministre de l'intérieur Gérard Darmanin a annoncé le déploiement de 200 policiers et gendarmes supplémentaires à la frontière franco-italienne.