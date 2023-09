Le trafic de médicaments et les contrefaçons explosent en Afrique de l’Ouest, selon un rapport - adakar.com

News Santé Article Santé Le trafic de médicaments et les contrefaçons explosent en Afrique de l’Ouest, selon un rapport Publié le samedi 23 septembre 2023 | RFI

Le trafic de médicaments illicites, c'est-à-dire des contrefaçons ou des médicaments sortis du circuit officiel, explose en Afrique de l'Ouest, selon un rapport publié fin août sous l'égide de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao). Le manque de production locale de médicaments, mais aussi la faiblesse des réglementations et la corruption, expliquent en partie que cette région soit devenue l'un des points névralgiques du trafic de faux médicaments.



Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



Que ce soit les médicaments contre le paludisme, les antirétroviraux, les préservatifs ou les tests de dépistage, entre 20% et 60% de ces produits médicaux sont des contrefaçons sur le marché de l'Afrique de l'Ouest, selon ce rapport de la Cédéao. Le chiffre grimpe jusqu'à 80% au Burkina Faso et en Guinée.