Présidentielle 2024 - La mise en garde de macky Sall aux dissidents : "quiconque déclare sa candidature, étant membre de l'Apr ou de la coalition, s'est auto-exclu"

Présidentielle 2024 - La mise en garde de macky Sall aux dissidents : "quiconque déclare sa candidature, étant membre de l'Apr ou de la coalition, s'est auto-exclu" Publié le samedi 23 septembre 2023

Macky Sall à Saint-Pétersbourg

Le président de la République Macky Sall a mis en garde les personnalités appartenant à son parti politique et à la coalition Benno Bokk Yaakar et qui ont décidé de s'affranchir de décision de désigner Amadou Bâ comme unique candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Après l'annonce de Aly Ngouille Ndiaye de se démarquer du choix de Amadou Bâ quelques heures après son officialisation, les dissidences dans la majorité se sont multipliées. Mame Boye Diao, maire de Kolda, a confirmé sa candidature avant d'être limogée dans l'heure de son poste de directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation (CDC). La dernière candidature, la plus inattendue, est celle de Mahammed Boun Abdallah Dionne, réputé très proche de Macky Sall dont il a été le Premier ministre pendant 5 ans de 2014 à 2019.



Devant ces candidatures qui se multiplient, Macky Sall a préféré mettre tout le monde devant ses responsabilités.



"Tout le monde était d’accord que Benno n’aura qu’un seul candidat et que chacun respectera le choix. Par conséquent, quiconque déclare sa candidature, étant membre de l’Apr ou de la coalition, s’est auto-exclu. Que chacun assume ! Parce qu’on ne peut cheminer jusqu’ici et que chacun choisisse de faire ce que bon lui semble", a déclaré Macky Sall à New York où il rencontrait des membres de son parti résidant aux États-Unis.



Il n'est pas sûr que les propos du président de la République Macky Sall soient de nature à faire revenir en arrière Aly Ngouille Ndiaye, démissionnaire du gouvernement et de la coalition Benno Bokk Yaakar qui a rencontré dans la soirée du jeudi 21 septembre l'ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne quelques heures après que ce dernier à publié une déclaration d'engagement en direction de la Présidentielle du 25 février 2024 à laquelle il s'est déclaré candidat.



Makhtar C.