News Politique Article Politique Mali : Manifestation de Me Ngagne Demba Touré et Cie devant l’Ambassade du Sénégal à Bamako Publié le samedi 23 septembre 2023 | Senego

Aujourd’hui, devant l’Ambassade du Sénégal à Bamako, le Coordonnateur national de la Jeunesse Patriotique Sénégalaise (JPS) du Parti Pastef, Me Ngagne Demba Touré a marché avec les patriotes du Mali, selon lui, pour « protester contre la volonté du régime de Macky Sall et du système qu’il incarne d’instaurer une Monarchie testamentaire au Sénégal ».



Pour Me Ngagne Demba Touré en exil au Mali, le Sénégal a toujours été et demeurera une République où le pouvoir appartient au peuple souverain.



« Pour la libération sans délai du Président Ousmane SONKO et du millier d’otages injustement séquestrés par la justice politicienne du régime, nous-nous engageons », déclare Me Touré.