CAN 2023: TECNO Mobile devient sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023

La Confédération Africaine de Football ("CAF") et TECNO Mobile, la société mondiale de technologie, ont annoncé leur partenariat lors d'une cérémonie à Singapour, le jeudi 21 septembre 2023. En vertu de cet accord, TECNO Mobile devient l'un des sponsors officiels de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 et sera le partenaire exclusif de l'événement.



Ce partenariat a été conclu en présence du Secrétaire Général de la CAF, M. Véron Mosengo-Omba, et marque une nouvelle ère passionnante pour les deux organisations.



Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a exprimé sa satisfaction : "La CAF est ravie du nouvel accord de sponsoring entre la CAF et TECNO Mobile. Des discussions sont en cours avec plusieurs entreprises mondiales qui sont très désireuses de sponsoriser et de s'associer avec la CAF pour les compétitions de la CAF, notamment la Coupe d'Afrique des Nations ("CAN"). Le partenariat entre la CAF et TECNO Mobile est important car il réunit les continents asiatique et africain qui représentent la population la plus importante et la plus jeune du monde. Cette relation permettra au football africain et à la CAF d'accéder à un marché nouveau et passionnant. TECNO Mobile a une forte empreinte sur le continent africain et nous sommes impatients de construire un partenariat mutuellement bénéfique. Nous souhaitons la bienvenue à TECNO Mobile dans la grande famille du football africain en tant que nouveau partenaire de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies CAF Côte d'Ivoire 2023."



M. Jack Guo, directeur général de TECNO Mobile, a partagé son enthousiasme en déclarant : "Cette collaboration représente une étape importante pour TECNO qui s'associe à l'un des événements sportifs les plus prestigieux du continent. TECNO a toujours été profondément engagé en Afrique. Nous nous réjouissons à l'idée d'un partenariat dynamique qui non seulement mettra en évidence l'engagement de notre marque, mais soulignera également la valeur et l'attrait du football africain auprès d'un large éventail de partenaires mondiaux. Avec la famille du football africain, nous sommes convaincus de remporter un grand succès et de créer des souvenirs inoubliables pour les fans de football et de TECNO dans le monde entier."



La Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023, l'événement sportif et social le plus populaire d'Afrique, débutera le 13 janvier 2024 à Abidjan, avec la finale prévue pour le 11 février 2024. TECNO Mobile, une marque technologique innovante présente sur plus de 70 marchés dans le monde, s'est engagée à révolutionner l'expérience numérique sur les marchés mondiaux émergents.