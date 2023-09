UEMOA : un Conseil des ministres ouvert à Abidjan pour examiner les réformes du marché financier régional - adakar.com

Logo UEMOA

Une session ordinaire du conseil des ministres de L'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s'est ouverte le vendredi 22 septembre 2023 à l'agence principale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest ( BCEAO) à Abidjan pour examiner plusieurs sujets communautaires dont les réformes du marché financier régional.



Cette réunion a été présidée par Adama Coulibaly, le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, par ailleurs, ministre ivoirien de l'Économie et des Finances.



'' (...) Nous nous prononcerons sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des chantiers de réforme du marché financier régional. Au titre de la BCEAO, nous procéderons à l'application de l'article 56 des statuts de la BCEAO. Au titre de la BOAD, nous évaluerons la proposition de mise en place d'un fonds pour le financement d'études de faisabilité du projet climat dans les pays de l'Union'', a entre autres, fait savoir Adama Coulibaly, le président du Conseil des ministres dans une allocution d'ouverture de cette réunion.



Par ailleurs, M. Coulibaly a indiqué que ce Conseil des ministres de l'UEMOA examinera également le projet de règlement relatif au contrôle de concentration des entreprises au sein de l'Union.



'' Au titre de l'Autorité des marchés financiers de l'UEMOA, nous examinerons les principales conclusions du premier rapport du suivi des concessions de service public accordées aux structures centrales ainsi que celles du rapport concernant la cartographie des risques et de mise en place du système de management des risques du marché financier régional'', a-t-il ajouté.



Auparavant, le président du Conseil des ministres de l'UEMOA s'est satisfait des résultats économiques obtenus par les pays membres de l'Union malgré le contexte international marqué par le ralentissement des activités économiques.



" Les économies de l'Union ont fait preuve de résilience avec une croissance économique de 5,7% au deuxième trimestre 2023. Cette progression des activités a été portée par la hausse de la valeur ajoutée dans tous les secteurs. La croissance économique de l'Union est attendue à 5 6% pour l'ensemble de l'année 2023'', a souligné M. Coulibaly.



" Le taux d'inflation en glissement annuel s'est établit à 4% au 2ème trimestre 2023.

Les finances publiques dans l'Union au cours du premier semestre 2023 ont enregistré une hausse de déficit budgétaire global", a, en outre, précisé le ministre ivoirien de l'Économie et des Finances.



Créée le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal, l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a pour objectif essentiel, l’édification, en Afrique de l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré.

L.Barro