“Birima“ de Youssou N’Dour à l’épreuve de l’actualité sénégalaise

Le 20 septembre au soir, se tenait la Première du conte musical Birima de Youssou N’Dour. Une belle création, gâtée par l’action de manifestants en faveur de l’opposant politique Ousmane Sonko, placé en détention fin juillet dernier.



Tout avait pourtant si bien commencé. 20 septembre, peu après 20h00, les dorures du théâtre du Châtelet, au cœur de Paris, résonnaient sous les coups des tambours mandingues. Propulsion immédiate pour la cour du vénéré souverain Birima, "porteur d’allégresse", qui régna de 1855 à 1859, sur le Cayor, royaume précolonial à l’ouest de l’actuel Sénégal.



Sur scène, un sobre décor immaculé et son trône immense, baigné de couleurs successives, propice à l’universalité, accueille le Géew, veillée de la cour royale, "conseil des ministres", auquel le peuple est convié. Griots, chanteurs, ceddo (guerriers), tissent un tourbillon de teintes chatoyantes, un paysage de danses exaltées, le tout porté par la puissance de l’indétrônable Super Étoile de Dakar.



Et puis, il y a sa voix unique au monde, qui surgit et se pose, intacte, jeune et sage, ferme et douce, implacable de justesse... Et son magnétisme. Youssou N’Dour, en maître de cérémonie, ici chanteur du roi Birima, dont il a longtemps évoqué les louanges, donne à ces tableaux leur majesté. Et confère un souffle à cette épopée, la Première de son conte, Birima, qui réunit au total une quarantaine d’artistes.



L’histoire s’avance donc sans encombre, en wolof principalement. Ceux qui ne le parlent pas passeront un peu à côté du sens, mais savoureront les tubes du chanteur, qui ponctuent l’aventure : Bess, Baykat, Mole et bien sûr Birima, créée en 1996.



Une conteuse évoque en français "l’art de la parole", "témoin et socle de l’histoire…". Quand soudain, des cris retentissent depuis les loges du deuxième balcon. À la cour du roi Birima, le peuple s’exprime, pense-t-on. Mais les mots prononcés nous ramènent à l’actualité et aux problématiques sénégalaises de septembre 2023. "Libérez Sonko !", "Youssou N’Dour complice !",