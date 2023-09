Tirage CAN 2023 : La CAF dévoile les chapeaux - adakar.com

Tirage CAN 2023 : La CAF dévoile les chapeaux Publié le vendredi 22 septembre 2023

© Autre presse par DR

Coupe d`Afrique des Nations

En prélude au tirage au sort de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, la Confédération africaine de Football a dévoilé les quatre chapeaux, répartis en 6 Nations par chapeau. Déjà au premier tour, le Sénégal, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, l’Égypte et la Côte d’Ivoire pays ne vont pas se rencontrer.



Dans le chapeau 1, on retrouve : la Côte d’Ivoire (50e, dernier classement FIFA); le Sénégal (tenant du titre, 20e); le Maroc (13e), la Tunisie (29e); l’Algérie (34e) et l’Égypte (35e).



On niveau du Chapeau 2, le Nigeria (40e) se retrouve avec le Cameroun (41e); le Mali (49e), le Burkina Faso (58e); le Ghana (60e) et la RD Congo (64e)



Le Chapeau 3 est le nid de : Afrique du Sud (65e); Cap-Vert (71e); Guinée (81e); Zambie (82e), Guinée équatoriale (92e) et Mauritanie (99e)



Dans le Chapeau 4, on peut déja voir les six outsiders de la compétition qui va se tenir entre janvier et février 2024. Il s’agit de la Guinée-Bissau (106e); le Mozambique (113e), la Namibie (114e); Angola (117e); la Gambie (118e) et la Tanzanie (122e).



Le tirage au sort pour la composition des poules de la phase de finale de la Coupe d’Afrique des Nations aura lieu le 12 octobre 2023.

