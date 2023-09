NGOR / Décès de Marie Guèye : Sa famille rejette les résultats de l’autopsie et maintient ses poursuites judiciaires - adakar.com

News Société Article Société NGOR / Décès de Marie Guèye : Sa famille rejette les résultats de l’autopsie et maintient ses poursuites judiciaires Publié le vendredi 22 septembre 2023 | dakaractu.com

NGOR / Décès de Marie Guèye : Sa famille rejette les résultats de l’autopsie et maintient ses poursuites judiciaires

Depuis deux jours, la mort de Marie Guèye, habitante de Ngor, est au cœur de l’actualité au Sénégal. Les causes de sa mort suscitent beaucoup d’interrogations et commentaires sur la place publique.

Aujourd’hui, après la sortie des résultats de l’autopsie, sa famille et ses proches rejettent la conclusion qui tendrait vers une mort naturelle.





La famille qui a réceptionné ce jeudi le corps de la défunte a finalement procédé à son inhumation.



Mamadou Samb, oncle de la défunte, déplore la manière dont Marie a perdu la vie. « On l’a torturée. Ndèye Marie n’avait rien. Ce sont les gendarmes qui l’on tuée… » dit-il, le cœur meurtri.



Ces propos sont partagés par Dièye et Fatou Ndiaye qui étaient présents avec elle au moment des faits. Ils sont revenus sur le film. Ces amies intimes ont chargé le commandant de Brigade qu’elles accusent être en conflit avec Ndèye Marie depuis plusieurs mois.



Ndèye Marie repose désormais au cimetière de Ngor...