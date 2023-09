Rentré scolaire les dépenses répondent présent: Les fournitures scolaires, source de problèmes pour beaucoup de parents - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Rentré scolaire les dépenses répondent présent: Les fournitures scolaires, source de problèmes pour beaucoup de parents Publié le vendredi 22 septembre 2023 | Rewmi

© Autre presse par DR

Rentré scolaire les dépenses répondent présent: Les fournitures scolaires, source de problèmes pour beaucoup de parents

Tweet

Ce mois, plusieurs parents se plaignent des dépenses qu’ils ont dû effectuer entre le grand magal, le GAMOU qui arrive et l’ouverture des classes. La rentrée scolaire est prévue à une date qui n’arrange ni les parents ni les vendeurs de fournitures scolaires, avec le GAMOU qui arrive.

Au marché HLM, quelques parents d’élèves ont réagi face à la question. C’est le cas de Astou Sylla. « Avec ma fille, nous sommes venus au marché acheter un sac et des fournitures scolaires, mais c’est très cher, on a beaucoup de dépenses à faire, il y a le GAMOU qui arrive et nous devons partir à Tivaouane, c’est la raison pour laquelle nous sommes venues acheter plus tôt avant que soit plus cher. N’empêche, les fournitures scolaires sont vraiment très chères », se plaint notre interlocutrice.



Toujours dans la même zone, Ibou Kébé, qui parent d’élèves, a aussi donné son avis. « Nous avons fait beaucoup de dépenses ce mois-ci, avec tous ces événements. Les fournitures scolaires sont très chères. Je dois en acheter pour plusieurs élèves, même mon salaire de ce mois ne va pas suffire pour couvrir toutes ces dépenses ».



Du côté des fournisseurs et vendeurs de fournitures scolaires, l’avis est autre. Abdou Lahad, vendeur de fournitures scolaires dans une librairie au marché HLM : « Les clients pense que c’est nous qui augmentons les prix alors que tel n’est pas le cas, c’est juste que nous aussi nous avons des taxes et des frais d’impôts, cette année, les marchandises sont beaucoup plus chères que les années précédentes.



» Assane Diakhaté, vendeur de fournitures scolaires, dira la même chose. « Les marchandises sont très chères même pour nous qui les vendons, donc on ne peut pas les vendre à perte « .



Fatou BA