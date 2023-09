Football: Le match Amical entre le Sénégal et le Mali a été annulé - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football: Le match Amical entre le Sénégal et le Mali a été annulé Publié le vendredi 22 septembre 2023 | Rewmi

© aDakar.com par DR

Football: le Sénégal s`incline 1-0 face à l`Algérie en amical

Dakar, le 12 septembre 2023 - Les Lions de la Téranga se sont inclinés en amical, le mardi 12 septembre 2023, contre les Fennecs d`Algérie en amical. Tweet

Le match amical qui devait opposer le Sénégal au Mali, le 14 octobre 2023, à Dakar, a été finalement annulé. L’information a été donnée par le ministre Me Augustin Senghor. Selon des sources, on informe que les raisons de l’annulation s’explique du fait que le match va coïncider avec le tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023.

Le duel entre Lions et Aigles qui était fixé pour le 14 octobre prochain, n’aura finalement pas lieu. En effet, selon une source fédérale, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, a fait savoir que cette rencontre amicale a été annulée d’un commun accord avec les deux instances.



Raison : ce match coïncidera avec le tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023, qui aura lieu le 12 octobre à Abidjan. Autre motif d’annulation évoqué, est le peu de temps qui sépare le match amical Sénégal-Cameroun du 16 octobre à Lens (France) et celui face au Mali (14 octobre) qui est en passe d’être annulé.



La partie malienne a abondé dans le même sens via un communiqué publié sur sa page Facebook. « Dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023, le Mali et le Sénégal avaient rendez-vous le 13 octobre à Dakar pour une rencontre amicale. Ladite rencontre a été annulée d’un commun accord entre les deux Fédérations. Suite au tirage au sort de la CAN programmé le 12 octobre par la CAF, il a été conclu que la tenue de ce match amical le lendemain 13 octobre serait beaucoup plus préjudiciable aux deux sélections d’autant plus que les responsables des staffs techniques prendront part à la cérémonie du tirage en Côte d’Ivoire.



Autres raisons contraignantes, le Mali a un autre match amical le 17 octobre au Portugal pendant que le Sénégal devra se rendre en France pour une autre rencontre amicale. En somme, c’est dans le souci d’effectuer des préparatifs sereins et avantageux que les deux pays ont décidé d’annuler la tenue de SÉNÉGAL-MALI », indique la Fédération malienne de football.