Assemblée générale de l’ONU: le chef de la junte guinéenne se fait le porte-parole de l’Afrique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Assemblée générale de l’ONU: le chef de la junte guinéenne se fait le porte-parole de l’Afrique Publié le vendredi 22 septembre 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Assemblée générale de l`ONU: le chef de la junte guinéenne se fait le porte-parole de l’Afrique

Tweet

Les débats se poursuivent à l'Assemblée générale des Nations unies. Au total, 17 représentants d'États africains devaient s'exprimer à la tribune ce jeudi. Pour la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya a vécu son baptême du feu à la tribune de l'ONU. Le président de transition s'est fait le porte-parole du continent avec un discours plus tourné vers l'Afrique en général que vers son propre pays.



Le chef de l'État guinéen, plusieurs fois applaudi, a dénoncé un modèle de gouvernance selon lui « imposé » par l'Occident. Un modèle occidental qu'il estime être un échec sur le continent. « L'Afrique souffre d'un modèle de gouvernance qui nous a été imposé, un modèle certes bon et efficace pour l'Occident, qui l'a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité », a-t-il déclaré devant l'Assemblée générale. « Hélas, j'aimerais dire que la greffe n'a pas pris. »