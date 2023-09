ONU: l’eau et l’assainissement, un enjeu crucial pour le continent africain - adakar.com

Afrique ONU: l'eau et l'assainissement, un enjeu crucial pour le continent africain Publié le vendredi 22 septembre 2023 | RFI

Durant l’Assemblée générale des Nations unies qui se tient actuellement à New York, Antonio Guterres a appelé à « aider à sauver les Objectifs de développement durable (ODD) et à lutter pour un avenir meilleur que chaque individu mérite ». Parmi ces 17 ODD, le 6e vise à garantir l’accès à tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau, un point crucial pour le continent africain.



De notre envoyée spéciale à New York,



L’eau est au cœur du développement durable et est essentielle au développement socio-économique. Elle est également au cœur de l’adaptation aux changements climatiques.