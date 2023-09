Sénégal: Omega Petroleum tombe dans le giron de la junior mauritanienne Star Oil - adakar.com

Sénégal: Omega Petroleum tombe dans le giron de la junior mauritanienne Star Oil Publié le vendredi 22 septembre 2023

Hydrocarbures : Omega Petroleum

Après le Niger mai 2022 et le Tchad, courant septembre dernier, la junior pétrolière mauritanienne Star Oil continue son développement commercial sur le marché ouest- africain des hydrocarbures. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce mercredi, Star Oil via sa filiale sénégalaise S.O.S Pétroles, vient d'acquérir le réseau de distribution de la compagnie de droit sénégalais Omega Petroleum dont les activités ont démarré en 2014.



Encore du turbo dans les vannes. Selon des sources autorisées confidentielles parvenues à Confidentiel Afrique, après plusieurs rounds de discussions, Star Oil et Oméga PETROLEUM sont parvenues à un accord, qui a abouti à la cession du réseau de distribution d’Omega PETROLEUM, une entreprise de droit sénégalais à la junior mauritanienne Star Oil.



Selon les informations de Confidentiel Afrique, l’opération de rachat du réseau de distribution d’Omega PETROLEUM a porté sur 17 stations-services. Le transfert des actifs ayant été réalisé, le groupe Star Oil, nouveau propriétaire, en assure l’exploitation, par la filiale SOS PETROLES, depuis le 1er septembre 2023.

Cette transaction a porté le rréseau de distribution de Star Oil à 42 stations-services sur l’ensemble du territoire du Sénégal, opérant sous le nom de sa filiale sénégalaise S.O.S Pétroles.



Le réseau des 17 stations-services d’Omega PETROLEUM, glissent nos sources, devront porter bientôt les couleurs et le logo de la marque Star Oil.