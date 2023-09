Ce que Macky Sall pense d’une probable occupation du poste de SG de l’ONU - adakar.com

Ce que Macky Sall pense d'une probable occupation du poste de SG de l'ONU Publié le vendredi 22 septembre 2023

© aDakar.com par PMD

Le président de la République à l`Assemblée générale de l`ONU

New-York, le 20 septembre 2023 - Le président de la République s`est adressé devant l`Assemblée générale des Nations Unies.

Depuis qu'il a annoncé qu'il ne briguera pas de 3e mandat, le Président Macky Sall est vu comme futur occupant du poste de Secrétaire général des Nations Unies. Interrogé sur son avenir à la fin de son mandat en 2024, le chef de l'Etat sénégalais a donné sa position.



« Je ne sais pas encore. C’est vrai qu’il y a beaucoup de personnes qui me parlent du poste de secrétaire général des nations unies. Peut-être c’est ce qu’ils souhaitent. Mais je tiens à rappeler que ce n’est pas une chose simple au regard de la géopolitique, les rotations etc. Pour le moment, ma priorité n’est pas à ce niveau. Mais pourquoi pas si on me le demande plus tard même si ce n’est pas ma première vocation… », a soutenu Macky Sall, qui répondait aux questions de Rfi et France 24, dans un entretien à New York où se tient actuellement la 78e session de l’assemblée générale de l'ONU.