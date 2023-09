Séisme au Maroc : un budget de 11 milliards d’euros alloué pour la reconstruction des zones touchées par la catastrophe - adakar.com

Séisme au Maroc : un budget de 11 milliards d'euros alloué pour la reconstruction des zones touchées par la catastrophe Publié le vendredi 22 septembre 2023

Après le séisme dévastateur du 8 septembre dernier, le Maroc se mobilise pour la reconstruction des zones sinistrées. Les autorités marocaines ont annoncé un budget de près de 11 milliards d'euros destiné à la reconstruction, au relogement et à la valorisation des zones touchées au sud de Marrakech.



Ce plan d'envergure s'étalera sur une période de cinq ans et bénéficiera à environ 4,2 millions d'habitants. Il englobera des mesures telles que le relogement des personnes sinistrées, la reconstruction des habitations détruites, et la réhabilitation des infrastructures endommagées.



Le défi est colossal, avec environ 50 000 logements ayant subi des destructions totales ou partielles selon la première estimation de la commission interministérielle. L'une des difficultés réside dans l'accès à certaines zones montagneuses touchées par le séisme. Le programme prévoit donc un "désenclavement et une mise à niveau des territoires" et vise à stimuler l'activité économique dans ces régions défavorisées.



Actuellement, de nombreux rescapés du séisme sont hébergés dans des campements temporaires avec l'aide des autorités et de bénévoles. Cependant, il reste environ 300 000 sans-abri, selon l'UNICEF, et il est impératif de leur trouver des solutions durables, en particulier à l'approche de l'hiver, où les températures peuvent chuter en-dessous de -10°C en haute montagne.



