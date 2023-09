Sport / Football: le Sénégal perd deux places au classement FIFA, mais reste deuxième en Afrique - adakar.com

© aDakar.com par BL

Eliminatoires CAN 2023: les Lions du Sénégal dominent le Mozambique 5-1

Dakar, le 24 mars 2023 - Les Lions de la Téranga du Sénégal ont battu les Mambas du Mozambique 5-1 lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d`Ivoire. Tweet

Le classement mondial de la FIFA a été actualisé cette semaine, certaines équipes ont progressé et d'autres ont chuté dans les rangs, notamment, le Sénégal qui a perdu deux places, passant de la 18e à la 20e position.



Cette rétrogradation est due au match nul du Sénégal contre le Rwanda lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023 en Côte d'Ivoire et à sa défaite 1-0 contre l'Algérie lors d'un match amical international le 12 septembre. Malgré ce nouveau rang, l'équipe nationale du Sénégal maintient sa deuxième position en Afrique.



Le Maroc, quant à lui, est la première équipe africaine et a gagné une place pour se classer 13e au niveau mondial. Le classement africain pour ce mois de septembre reste inchangé pour les dix premiers pays par rapport à celui de juillet.



La Tunisie occupe la troisième place en Afrique, mais a avancé de deux places au niveau mondial pour atteindre la 29e position. En revanche, l'Algérie et l'Égypte, respectivement 4e et 5e en Afrique, ont reculé d'une place chacune, se classant 34e et 35e au niveau mondial.



Le Nigeria est la 6e meilleure équipe africaine et a baissé d'un rang au classement mondial, passant de la 39e à la 40e place. Le Cameroun, classé 7e en Afrique, est passé de la 42e à la 41e place au niveau mondial. Le Mali, 8e en Afrique, a progressé en passant de la 50e à la 49e place au classement mondial.



La Côte d'Ivoire occupe la 9e place en Afrique et a progressé de deux places au niveau mondial pour atteindre la 50e position. En revanche, le Burkina Faso, classé 10e en Afrique, a perdu deux places, passant de la 56e à la 58e place au niveau mondial.



L'Argentine reste en tête du classement mondial depuis avril 2023, suivie de la France, du Brésil, de l'Angleterre et de la Belgique. Le prochain classement FIFA sera publié le 26 octobre 2023.



HB