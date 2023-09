Niger – Macky Sall exhorte la junte à ne pas pousser la CEDEAO « à l’ultime décision qui serait une intervention militaire » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Niger – Macky Sall exhorte la junte à ne pas pousser la CEDEAO « à l’ultime décision qui serait une intervention militaire » Publié le jeudi 21 septembre 2023 | actucameroun.com

© aDakar.com par PMD

Le président de la République à l`Assemblée générale de l`ONU

New-York, le 20 septembre 2023 - Le président de la République s`est adressé devant l`Assemblée générale des Nations Unies. Tweet

C’est dans un entretien avec RFI et France 24 que le président sénégalais Macky Sall a demandé aux militaires au pouvoir au Niger de ne passer la CEDEAO à l’ultime solution militaire.

Dans cette interview, Macky Sall assure d’ailleurs qu’il est encore possible de parvenir à une solution négociée par la junte dirigée par le Général Abdourahmane Tchiani.



« J’ai espoir que la raison va finir par prévaloir (…), qu’il est encore possible d’avancer raisonnablement vers une solution », a déclaré Macky Sall.