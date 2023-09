Guinée / Le colonel Mamadi Doumbouya sans détours à la tribune à l’ONU: “Nous sommes suffisamment matures pour définir nos priorités" - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Guinée / Le colonel Mamadi Doumbouya sans détours à la tribune à l’ONU: “Nous sommes suffisamment matures pour définir nos priorités" Publié le jeudi 21 septembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Le président de la République à l`Assemblée générale de l`ONU

New-York, le 20 septembre 2023 - Le président de la République s`est adressé devant l`Assemblée générale des Nations Unies. Tweet

“Le putschiste n’est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. (...) Les vrais putschistes, les plus nombreux, c’est ceux qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir.” a fait valoir la tête de la transition guinéenne lors d’une prise de parole franche et directe à la tribune des nations unies ce jeudi 12 Septembre 2023.



Mamadi Doumbouya a abordé les multiples coups d’État qui secouent l’Afrique francophone. Au nombre des facteurs cités, la corruption, la mauvaise gouvernance de certains présidents et la répartition inéquitable des richesses nationales.





A ce titre, le Président de la transition a invité la communauté internationale à ne pas se contenter de traiter les conséquences de ces crises, mais à s’attaquer aux causes sous-jacentes.





En ce qui concerne la crise qui sévit au Sahel, le colonel Doumbouya a plaidé en faveur de la non-ingérence, préconisant des pourparlers francs et une résolution diplomatique. A cet effet, il a critiqué le rôle de la Cedeao, traditionnellement axée sur l’économie, exhortant l’organisation à éviter de s’immiscer dans la politique et à privilégier le dialogue.







“l’Afrique souffre d’un modèle de gouvernance qui nous a été imposé. Un modèle certes bon, efficace pour l’occident qui l’a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à s’adapter à notre réalité, à nos coutumes et à notre environnement " a-t-il dénoncé.





Selon lui, ce modèle centré sur la politique au détriment de l’économie et de la transformation locale des ressources naturelles, vise à maintenir un système d’exploitation et de pillage des ressources africaines par les occidentaux.





“Nous sommes suffisamment matures pour définir nos priorités, pour concevoir notre modèle (ndlr : de gouvernance) qui correspond à notre identité et à la réalité de notre population.” a-t-il clamé.





Par conséquent, le colonel Mamadi Doumbouya a appelé la communauté internationale à adopter une nouvelle perspective vis-à-vis de l’Afrique, encourageant une coopération sincère, basée sur des partenariats mutuellement bénéfiques.







L.L