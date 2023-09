La CAF Révèle la Composition des Chapeaux pour le Tirage au Sort de la CAN 2023 - adakar.com

La CAF Révèle la Composition des Chapeaux pour le Tirage au Sort de la CAN 2023
Publié le jeudi 21 septembre 2023

© Autre presse par DR

La CAF Révèle la Composition des Chapeaux pour le Tirage au Sort de la CAN 2023

La Confédération Africaine de Football (CAF) a levé le voile ce jeudi 21 septembre 2023 sur la composition des quatre chapeaux qui seront utilisés pour le tirage au sort des phases de groupe de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.







Dans le chapeau 1, qui regroupe les têtes de série, on trouve des équipes de renom telles que la Côte d’Ivoire, pays hôte du tournoi, le Maroc, qui occupe actuellement la première place au classement FIFA en Afrique, et le Sénégal, champion d’Afrique en titre. L’Algérie, l’Égypte et la Tunisie complètent ce groupe de géants du football africain.







On retrouve dans le pot 2, le Nigeria, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et la RD Congo. Quant au chapeau 3, il comprend des équipes telles que l’Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée-Équatoriale et la Mauritanie.







Enfin, le dernier chapeau abrite des formations que sont, la Guinée-Bissau, le Mozambique, la Namibie, l’Angola, la Gambie et la Tanzanie.







Le tirage au sort très attendu de la CAN 2023 est prévu pour le 12 octobre à Abidjan. Cet événement déterminera la composition des groupes pour la CAN Côte d’Ivoire 2023 prévu se tenir du 13 janvier au 11 février 2024.



