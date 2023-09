Intervention militaire au Niger : “L’option est toujours sur la table” souligne Macky Sall - adakar.com

Intervention militaire au Niger : "L'option est toujours sur la table" souligne Macky Sall
Publié le jeudi 21 septembre 2023

« L’option militaire ne saurait être faite que lorsque toutes les autres pistes auront été épuisées » a souligné le Président sénégalais.



Interrogé sur le cas du Niger lors d'une interview avec RFI et France 24, à l’occasion de la 78e l’Assemblée générale de l’ONU qui se tient à New York, Macky Sall a déclaré que l’intervention militaire est toujours d'actualité, toutefois cette l’option ne sera utilisée qu’en dernier ressort.



Le chef de l’État sénégalais a revelé que des discussions se poursuivent “en coulisses” entre le Nigéria et la junte en vue d’une sortie de crise diplomatique.





