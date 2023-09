Politique: Le Président Macky Sall Aborde l’Inclusivité Électorale et la Dissolution du Pastef au Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Politique: Le Président Macky Sall Aborde l’Inclusivité Électorale et la Dissolution du Pastef au Sénégal Publié le jeudi 21 septembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Macky Sall

président de la République du Sénégal Tweet

En marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le Président sénégalais Macky Sall a commenté les questions d'inclusivité électorale et la dissolution du parti Pastef lors d'une interview accordée à RFI le mercredi 20 septembre 2023.



Le Président Sall a réagi à propos de l'inclusivité des élections, affirmant qu'il ne voyait aucune préoccupation particulière à cet égard. Selon lui, les élections sont ouvertes à tous ceux qui peuvent se présenter, et c'est au Conseil constitutionnel de définir qui peut être candidat ou non, conformément à la loi. Il a déclaré que "l'élection se fera comme toutes les autres élections précédentes" une fois que cette question sera clarifiée.



Concernant la dissolution du parti Pastef, une mesure qui a suscité des réactions dans l'opposition sénégalaise, le Président Sall a rappelé que tous les partis politiques sont tenus de respecter les obligations légales. Un parti qui enfreint la loi en appelant à l'insurrection et en posant des actes répréhensibles peut être dissous en vertu de la loi sénégalaise. Il a souligné que cela n'était pas sans précédent au Sénégal et que les voies de recours légales étaient disponibles, notant que le parti Pastef avait saisi la Cour suprême. Le Président Sall a conclu en insistant sur l'importance de l'application stricte de la loi, expliquant que l'on ne pouvait pas permettre à un parti d'appeler quotidiennement à la destruction de l'État et du pays.



Pour rappel, Le parti Pastef, fondé en janvier 2014 par Ousmane Sonko, a été dissous par le gouvernement sénégalais le 31 juillet 2023.



HB