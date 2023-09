Sénégal : Les travaux du tronçon Pire-Méouane-Daya Diop lancés - adakar.com

Sénégal : Les travaux du tronçon Pire-Méouane-Daya Diop lancés Publié le jeudi 21 septembre 2023 | sikafinance.com

En visite dans le département de Tivaouane, à l'Ouest du pays, le premier ministre sénégalais Amadou Ba a procédé au lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Pire-Méouane-Daya Diop. Cela satisfait une doléance des populations vieille de 70 ans. Le coût de l'infrastructure est de 2 milliards FCFA. Les travaux qui s'étendent sur un linéaire de 10,5 km vont durer 12 mois.



" L'infrastructure aura la particularité de booster l'économie locale, dans une zone réputée leader dans la production de manioc, sans compter les spéculations comme l'arachide, le mil et le niébé. Sa réalisation devrait permettre de faciliter l'accès aux services et équipements sociaux (santé, éducation etc..) ; les échanges économiques et les déplacements entre les zones à fort potentiel agricole de l'ouest (Notto, Mboro, Pire ", précise le premier ministre du Sénégal.