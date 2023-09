Macky Sall, président du Sénégal: «Le Nigeria discute en coulisses» avec les putschistes du Niger - adakar.com

Macky Sall, président du Sénégal: «Le Nigeria discute en coulisses» avec les putschistes du Niger Publié le jeudi 21 septembre 2023 | RFI

Le président Macky Sall a tenu un adresse à la nation face à la crise socio-politique au Sénégal

Près de deux mois après le coup d’État du 26 juillet contre le président Bazoum au Niger, le chef de l’État sénégalais confie que, pour résoudre la crise, la Cédéao continue de privilégier la voie diplomatique et que l’option militaire ne sera utilisée qu’en dernier ressort. Dans une interview accordée à RFI et France 24 à New York, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ONU, Macky Sall déclare qu’il y a des discussions « underground », c’est-à-dire en coulisses, sous la direction du Nigeria et que Bola Tinubu, le chef de l’État nigérian, qui préside actuellement la Cédéao, a envoyé des émissaires à Niamey. Le chef de l’État sénégalais ajoute : « L’option militaire ne saurait être faite que lorsque toutes les autres pistes auront été épuisées ».