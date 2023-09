La mobilisation des jeunes au cœur des JOJ de Dakar 2026 alors que les préparatifs se poursuivent - adakar.com

La commission de coordination du Comité International Olympique (CIO) pour les 4es Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d'été, Dakar 2026, s'est réunie aujourd'hui à distance. Le point a été fait à cette occasion sur la poursuite des progrès enregistrés dans les préparatifs des JOJ, la mobilisation des jeunes figurant parmi les domaines d'action prioritaires.





À la suite du succès remporté par la première édition du festival Dakar en Jeux l'année dernière, durant laquelle des milliers de personnes ont participé à des démonstrations et des initiations sportives, des concerts et des activités culturelles, l'édition 2023 aura lieu du 31 octobre au 4 novembre. Mettant l'accent sur la promotion du sport, le festival – une initiative clé lancée par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) de Dakar 2026 pour promouvoir les Jeux tout en encourageant la jeunesse locale à s'investir pleinement dans l'événement – réunira les 46 départements et 14 régions du Sénégal. Jusqu'à 30 000 spectateurs et 2 000 athlètes devraient participer à ce festival de cinq jours.