Qui succédera à Macky Sall à la tête du Sénégal en 2024 ? Le scrutin qui se profile à l’horizon s’annonce très indécis. Au sein de l’Alliance pour la République (APR), parti au pouvoir, c’est Amadou Ba qui fut désigné comme le dauphin de Macky Sall. L’actuel Premier ministre réussira-t-il à devenir le 5e président de l’histoire du pays de la Teranga ? On le saura dans quelques mois. Il semble que le choix d’Amadou Ba comme chef de file de l’APR pour le scrutin présidentiel n’a pas fait l’unanimité au sein du parti au pouvoir.



Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’Agriculture faisait partie des potentiels candidats pour représenter l’actuel pouvoir en 2024. D’après des sources concordantes, Ndiaye a eu du mal à accepter le choix d’Amadou Ba comme premier choix. La pilule a tellement eu du mal à passer que l’homme de 59 ans a annoncé sa démission du gouvernement Sall. Avec cet acte, le maire de la ville de Linguère exprimait clairement la désapprobation du choix porté sur Amadou Ba pour représenter l’APR à la présidentielle.



La démission avec fracas du ministre Ndiaye a pris de court Macky Sall. Il semblerait que ce dernier ait entamé des négociations avec son ministre pour qu’il revienne sur sa décision. Cependant, le quinquagénaire reste droit dans ses bottes. Toujours selon des sources bien introduites, malgré le fait qu’il ait démissionné, Aly Ngouille Ndiaye continue d’administrer son ministère à distance. Il travaille de concert avec son directeur de cabinet et son secrétaire général pour traiter tous les dossiers et faire en sorte que les activités du ministère ne soient pas bloquées.



Macky Sall n’aurait pas encore accepté la démission d’Aly Ngouille Ndiaye et tenterait le tout pour le tout afin de convaincre son collaborateur de revenir sur sa décision. A quelques pas du scrutin électoral, sommes-nous entrain d’assister aux premières dissensions au sein du parti présidentiel ? Il semblerait qu’Aly Ngouille Ndiaye caresse l’ambition de partir à la conquête de la magistrature suprême sous sa propre bannière. L’homme n’est pas n’importe qui au sein du landerneau politique sénégalais. Sa décision finale pourrait rebattre certaines cartes et réveiller d’autres ambitions au sein de l’APR.