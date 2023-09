Synergie d’actions préconisée par le préfet de Matam pour la naturalisation des réfugiés et apatrides - adakar.com

Synergie d'actions préconisée par le préfet de Matam pour la naturalisation des réfugiés et apatrides Publié le mercredi 20 septembre 2023

© Autre presse par DR

Réfugiés sénégalais de la Centrafrique

Le préfet de Matam, Souleymane Ndiaye, a appelé à une synergie d’actions pour traiter la question du processus de naturalisation des réfugiés et des apatrides dans son département. Il a souligné l’importance d’une collaboration étroite entre ses services techniques et lui-même afin de fournir les documents nécessaires pour constituer les dossiers de naturalisation.



M. Ndiaye a fait cette déclaration lors d’un Comité départemental de développement (CDD), axé sur la vulgarisation de la nouvelle réglementation concernant la gestion des réfugiés et des apatrides. Il est convaincu que ces dossiers de demande de naturalisation faciliteront la régularisation des personnes concernées par ses services techniques.



En rappelant les événements de 1989 où la vallée du fleuve Sénégal a enregistré des cas de réfugiés, y compris à Matam, il a souligné l’importance cruciale de cette question. La greffière à la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice, Me Marième Samb, a également participé à la réunion et a souligné que la nouvelle loi renforce les droits et obligations des réfugiés et des apatrides.



Elle a expliqué que cette nouvelle loi comprend une innovation majeure en instaurant le regroupement familial pour les réfugiés, renforçant ainsi les droits qui leur sont accordés tout en tenant compte de leurs obligations. Selon Mme Samb, une nouvelle commission a également été créée pour prendre en compte le statut des réfugiés et des apatrides, élargissant ainsi leurs droits et obligations.