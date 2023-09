Politique : Guy Marius Sagna : "Le Pastef reste "FOCUS" malgré la détention d’Ousmane Sonko" - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Politique : Guy Marius Sagna : "Le Pastef reste "FOCUS" malgré la détention d’Ousmane Sonko" Publié le mercredi 20 septembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par GS

Législatives: Guy Marius Sagna a voté

Ziguinchor, le 31 juillet 2022 - La tête de liste départementale de YAW à Ziguinchor a voté, ce dimanche dans la matinée. Tweet

Guy Marius Sagna, député de l'opposition et fondateur de "Frapp - France Dégage", a affirmé dans une interview accordée à la chaîne de télévision TV5 Monde le mardi 19 septembre 2023 que le Pastef demeure "FOCUS" sur son leader Ousmane Sonko, malgré son inéligibilité.



Lors de cette entrevue, Guy Marius Sagna s'est prononcé sur la requête des avocats du leader du Pastef auprès de la Cour de la CEDEAO, en déclarant : "Si la cour rejette les requêtes des avocats de Sonko, nous estimons qu'il est toujours électeur et éligible. Il est notre seul et unique candidat, et aujourd'hui toutes nos forces sont mobilisées pour le soutenir en tant que cinquième président du Sénégal." Selon lui, il est inimaginable pour le Pastef que Ousmane Sonko ne soit pas candidat, car rien ne remet en cause sa candidature. "Je persiste et je signe que le président Sonko sera élu dès le premier tour et avant 12 heures sera le 5e président du Sénégal", a-t-il indiqué.



Face au silence du Pastef depuis un certain temps dans la sphère politique, le député de l'opposition a rassuré que "Le Pastef ne manque pas d'attractivité depuis l'annonce de la non-éligibilité de O. Sonko et la dissolution du Pastef. À plus forte raison, aujourd'hui le Sénégal et la planète terre vibrent au nom d'Ousmane Sonko, comme vous pouvez le constater, tous les stades scandent le nom d'Ousmane Sonko. La jeunesse et le peuple sénégalais ne font que crier "Ousmane Sonko, vous nous manquez", donc l'appréciation des autres n'est pas conforme à la réalité.



Puis, il a expliqué que depuis le 12 mai 2023, Macky Sall interdit systématiquement les manifestations, ce qui démontre, selon lui, la dictature de Macky Sall. Il estime que le Sénégal est devenu une dictature depuis l'acharnement de Macky Sall sur Ousmane Sonko.



Quant à la campagne en cours au Sénégal menée par les autres candidats, le porte-parole du Pastef a souligné que les autres poursuivent la campagne malgré la détention de Sonko, "mais si Ousmane y était présent, il dirait un seul mot : "Focus". Nous avons donc le droit d'être concentrés sur lui, sa candidature et son élection."



Selon les dernières informations concernant le recours des avocats d'Ousmane Sonko auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, l'institution aurait accordé 30 jours au Sénégal pour répondre aux allégations avancées par la défense, a fait savoir Juan Branco via Twitter.



HB