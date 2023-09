Macky Sall devant l’AG de l’ONU: “L’élection présidentielle du 25 février 2024 sera démocratique, libre et transparente“ - adakar.com

Macky Sall devant l'AG de l'ONU: "L'élection présidentielle du 25 février 2024 sera démocratique, libre et transparente" Publié le mercredi 20 septembre 2023

Le président de la République Macky Sall s'est adressé dans la soirée du mardi devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour cette 78e Assemblée générale de l'ONU, la dernière à laquelle Macky Sall va prendre part en tant que chef de l'État du Sénégal, le ton du discours était aux adieux.



Le président de la République a rappelé ainsi dans son discours que l'élection présidentielle du 25 février 2024 qui va élire son successeur sera libre, transparente et démocratique.



“Le 25 février 2024, se tiendra l'élection présidentielle, comme les précédentes, elle sera démocratique, libre et transparente. Le 2 avril 2024, je passerai le pouvoir à mon successeur après 12 ans à la tête de notre pays.



“Je suis confiant que mon successeur sera fidèle aux relations qui unissent notre pays et tous les membres des Nations Unies. Je vous prie de l'accueillir avec la même amitié et la même considération“, a poursuivi Macky Sall.



Dans son adresse devant l'Assemblée générale de l'ONU, le président Macky Sall a souligné que "porter la voix du Sénégal" aura été "un grand honneur" pour lui.



Le déplacement du président Macky Sall à New-York pour l'Assemblée générale de l'ONU a été chahutée par des manifestations de sénégalais, appartenant à PASTEF. Depuis l'arrivée de Macky Sall en terre américaine, les manifestants scandent quotidiennement des slogans qui lui sont hostiles tout en demandant la libération d'Ousmane Sonko et des détenus politiques.



Le président Macky Sall a renoncé à se présenter pour un troisième mandat à la tête du Sénégal dans un discours prononcé le 3 juillet 2023.



Makhtar C.