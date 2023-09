Diplomatie: le Sénégal annonce l’ouverture d’un consulat à Barcelone - adakar.com

Diplomatie: le Sénégal annonce l'ouverture d'un consulat à Barcelone Publié le mercredi 20 septembre 2023

Le consulat du Sénégal à Milan

Le Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (Maese) a émis un communiqué en date de ce mardi 19 Septembre 2023 pour annoncer l'ouverture d'un nouveau consulat en Espagne, précisément à Barcelone.



Dans ce communiqué, la tutelle sénégalaise évoque que le pays ibérique a accepté l'ouverture du Consulat Général de Barcelone depuis le 10 Août dernier. Cette décision, selon l'institution, fait suite à la demande formulée par la Ministre des Affaires Étrangères, Aissata Tall Sall, lors de sa visite à Madrid, le 16 Janvier 2023.



Le Maese souligne que les formalités pratiques pour le démarrage du Consulat Général ont été « largement engagées » et que les activités sont désormais imminentes.



Dans un souci de transparence et d'objectivité, le Maese insiste sur l'importance de fournir ces informations pour éviter toute « manipulation politique » «tendancieuse» sur cette question.



