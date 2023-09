Diplomatie: le Sénégal annonce l’ouverture d’un consulat à Barcelone

© aDakar.com par DF

Le ministre des Affaires étrangères se prononce sur les enjeux du prochain Forum sur la paix et la sécurité en Afrique

Dakar, le 2 novembre 2018 - Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Sidiki Kaba, a rencontré la presse pour évoquer les enjeux du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique qui s`ouvre le 5 novembre au CICAD.