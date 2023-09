SENEGAL-AFRIQUE-ECONOMIE / Des acteurs de la pêche de plusieurs pays ouest-africains se concertent à Dakar - adakar.com

La 35e session extraordinaire du comité de coordination de la Commission sous-régionale des pêches (CSRP), constituée de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, s’est ouverte mardi à Dakar, a constaté l’APS.



‘’Le but de cette rencontre est de faire valider le projet de convention contrôle, suivi et surveillance, qui est en souffrance depuis plusieurs années, ainsi que le projet de protocole d’application de la convention sur les conditions minimales d’accès aux ressources halieutiques de la zone CSRP’’, a expliqué Khallahi Brahim, le secrétaire permanent de ladite commission.



L’autre objectif de la rencontre, a-t-il ajouté, est de ‘’rapprocher les commissions régionales des pays membres, de relancer les groupes de travail et de concertation, et de travailler en étroite collaboration avec les représentants des pays’’.



‘’Nous avons sept pays membres, avec une côte de 3.400 kilomètres. C’est un peu vaste, et les pays n’ont pas le même niveau d’expérience’’, a dit Khallahi Brahim.



‘’Nous voulons faire profiter les pays qui n’ont pas assez d’expérience du modèle des autres, lesquels ont pris beaucoup de mesures d’aménagement très importantes [en vue] de la durabilité des ressources halieutiques’’, a-t-il poursuivi.



Pour le capitaine de vaisseau Ibrahima Diaw, directeur de la protection et de la surveillance des pêches du Sénégal, les rencontres de la CSRP permettent aux pays membres d’unir leurs forces pour mieux préserver les ressources de la mer.



‘’Autant les ressources sont rares, autant nous devons nous réunir pour les préserver, avoir un plan d’aménagement commun et surveiller nos mers ensemble’’, a-t-il assuré.



Pour parer aux ‘’menaces et défis communs’’, les pays membres de la Commission sous-régionale des pêches sont obligés de travailler dans la coopération, selon Ibrahima Diaw.



‘’On a intérêt à travailler ensemble pour […] combattre les menaces et éviter les risques qui se présentent dans la zone de la CSRP’’, a-t-il insisté.



La Commission sous-régionale des pêches est constituée du Cap-Vert, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Sierra Leone. Son siège se trouve à Dakar.