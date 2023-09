Candidat approuvé par les alliés : L’APR COMBA AMADOU - adakar.com

Candidat approuvé par les alliés : L'APR COMBA AMADOU Publié le mercredi 20 septembre 2023 | Le Quotidien

Candidature de benno pour la présidentielle de 2024 : amadou ba le choix du chef

Des Apéristes qui combattent un Apériste. Telle est la scène qu’offre à la vue de l’opinion le parti présidentiel. Le candidat de la majorité, Amadou Ba, est combattu par ses propres frères de parti. Tout le contraire des alliés, qui ont fini d’adouber la candidature du Pm à l’issue du choix opéré par le Président Macky Sall.



Par Mamadou T. DIATTA – Le vent de contestation du choix du candidat Amadou Ba, qui souffle au sein de l’Alliance pour la République (Apr), se résume à une situation : l’Apr qui combat un candidat Apr à la Présidentielle. Le choix du candidat de Benno à la Présidentielle a donc amené des responsables de l’Alliance pour la République (Apr) à contester la désignation de Amadou Ba. C’est le cas du président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Abdoulaye Daouda Diallo, qui a finalement décidé de se ranger derrière le candidat Amadou Ba dont il n’a pas cité le nom lors de son point de presse de samedi dernier. Le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, qui a claqué la porte du gouvernement, continue à se rebeller, tout comme Mame Boye Diao qui a déclaré sa candidature avant d’être démis de ses fonctions de Dg de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) et l’ex-Pm Mahammed Boun Boun Abdallah Dionne à qui on prête de vouloir être sur la piste de départ le 25 février prochain. De même que la sortie des rangs du parti présidentiel de l’édile de Sandiara, Pr Serigne Guèye Diop, qui veut être aussi de la course à la Présidence. Les dissidences ne sont que l’œuvre de responsables de l’Apr. Même si ceux qui ont décidé de faire cavalier seul, voient beaucoup de responsables apéristes ou assimilés leur tourner le dos. Aly Ngouille Ndiaye a vu 16 des 18 maires du département de Linguère se déclarer favorables au candidat Amadou Ba.



Au même moment, les alliés au sein de la Coalition Benno bokk yaakaar ont fortement approuvé le choix du Pm pour diriger les troupes de la mouvance au scrutin majeur du pays. Le Ps, l’Afp, la Ld et les nombreux autres partis qui composent le regroupement des alliés de l’Apr ont gardé intacts leur soutien et appui à Ba. Au moment où ce vent de contestation a pris forme à l’Apr, le camp d’en face ne fait pas bloc autour d’un candidat pour croiser le fer avec celui du pouvoir.



Dans les rangs de la Coalition Yewwi askan wi (Yaw), la totalité des leaders sont candidats à la course pour la Présidence. Aucun d’entre eux ne compte se faire raconter les joutes de février prochain. Il n’y a qu’à voir l’activisme et l’agitation dont continuent de faire montre successivement Malick Gakou (Grand parti), Déthié Fall (Prp), Aïda Mbodj (And), le Pur avec la candidature annoncée de Serigne Moustapha Sy, pour s’en convaincre.

