Politique: Mimi Touré bondir sur la candidature d'Amadou Ba Publié le mardi 19 septembre 2023

© Jeune Afrique par DR

Sénégal-France : le Premier ministre Amadou Ba à Paris

La présidente de Mimi 2024, de retour à Dakar, s'est exprimée lors d'une interview accordée au journal Le Témoin, abordant divers sujets, notamment le choix d'Amadou Ba pour diriger la coalition Benno Bokk Yakaar lors de l'élection prévue le 25 février 2024 au Sénégal, a-t-on appris de Pulse.sn



Selon elle, voter pour l'actuel Premier ministre reviendrait à valider un troisième mandat pour le président Macky Sall. Elle considère Amadou Ba comme une sorte de "camouflage" pour le président sortant et estime que le pays a besoin de changement. Elle ne nie pas les réalisations du président Sall, mais estime que le moment est venu de résoudre les problèmes de gouvernance et de renforcer la démocratie.



La présidente de Mimi 2024 soulève également des questions concernant la mauvaise gestion et les violations des libertés au Sénégal. Elle mentionne notamment les 1 000 milliards de francs du fonds Covid-19, les jeunes en prison qu'il faut libérer, ainsi que la condamnation d'Ousmane Sonko, qu'elle considère comme illégale. Elle appelle Amadou Ba à s'exprimer sur ces questions et à clarifier sa position à leur égard.



