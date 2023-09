Sénégal : Abdoulaye Daouda Diallo accepte de se ranger derrière Amadou Ba pour 2024 - adakar.com

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA titrent principalement sur le ralliement du président du Conseil économique social et environnemental (Cese) au candidat désigné par Macky Sall à l’élection présidentielle de 2024 après avoir entretenu le flou sur sa probable candidature.



Sud Quotidien indique que « ADD (Abdoulaye Daouda Diallo) rend les armes », le président du Conseil économique social et environnemental (Cese) ayant accepté de renoncer officiellement à sa candidature à la présidentielle de 2024 et soutenir celle du candidat du pouvoir, le Premier ministre Amadou Ba.



« Pour justifier sa décision, Abdoulaye Daouda Diallo, qui n’a aucunement cité le nom d’Amadou Ba, candidat désigné de la majorité, lors de ce point de presse, a évoqué +l’espoir de garantir avec l’aide du Tout-Puissant, la victoire le 25 février 2024 mais surtout la sauvegarde de l’héritage du Président Macky Sall+ », affirme le journal alors que Fatou Blondin Diop, membre de la principale coalition de l’opposition, Yewwi Askan Wi (YAW, libérer le peuple), y indique : « Quel que soit le candidat de la majorité, il sera battu par l’opposition ».



Bés Bi estime que le ralliement d’Abdoulaye Daouda Diallo est une « ADDition » pour le candidat du pouvoir, en allusion aux initiales du nom du président du Cese. Mais le journal note qu’« il zappe Amadou Ba dans son discours » alors que ce dernier a répliqué dans un message posté sur les réseaux sociaux avec un « Merci Abdoulaye ! ».



« Après moult tractations, Abdoulaye Daouda Diallo s’est finalement résigné face au choix porté par Macky Sall sur Amadou Ba comme candidat de Benno Bokk Yakaar (BBY, unis pour un même espoir). Mais l’annonce de cette décision, samedi, face à la presse, n’a pas empêché le président du Cese, qui a accueilli cette déclaration, de rappeler la légitimité de sa candidature devant son challenger qu’il n’a même pas daigné nommer. C’est dire… », souligne le journal.



Le Quotidien indique que la déclaration de soutien d’ADD au candidat de BBY a laissé « 100 maux ». Même s’il « déclare renoncer à sa candidature », le président du Cese « ne fait aucune mention du PM dans son discours », remarque le journal. « Abdoulaye Daouda Diallo s’était dévoilé au lendemain de l’annonce par Macky Sall de renoncer à une troisième candidature. Fort de son titre de membre fondateur de l’Alliance pour la République (APR), le parti présidentiel, ADD se voyait en successeur légitime de Macky Sall. Porté par une partie de son parti, le maire de Boké Dialloubé (une commune du nord du pays) semblait décidé à s’opposer à la volonté de son président de la République d’ami, Macky Sall, et barrer la route à Amadou Ba sur la voie de l’élection présidentielle de février 2024. Mais en fin de compte, et suite à de nombreuses tractations, il a fini par se faire une raison, malgré sa frustration », soutient le journal.



Walf Quotidien explique que le fait que « ADD snobe Amadou Ba » signifie qu’« il va vendre cher sa peau » en dépit du « retrait de sa candidature » pour la présidentielle de 2024. « +Je suis prêt à assumer les responsabilités en tant que candidat élu+, affirme Abdoulaye Daouda Diallo ajoutant qu’il répondait pleinement aux critères requis par la coalition présidentielle dans le choix de son candidat. Il a mis en avant son expérience d’élu, tout le contraire d’Amadou Ba qui n’a pas occupé un poste électif », note le journal.



En football, Stades exulte devant les statistiques de Sadio Mané et fait savoir que l’international sénégalais « affole les compteurs en Arabie Saoudite » avec son club d’Al-Nassr pour lequel il a inscrit samedi son sixième but en six matchs de championnat.



« Battu lors des deux premières journées, Al-Nassr continue sa montée en puissance dans l’élite saoudienne. En effet, l’équipe basée à Riyad a enregistré sa quatrième victoire de rang samedi contre Al-Raed (3-1) pour le compte de la sixième journée de la Saudi Pro League. Ce nouveau succès des jaune-bleu porte l’empreinte du duo de feu Ronaldo-Mané. Le premier cité a inscrit le troisième but de sa formation. Le second avait ouvert le score dans le temps additionnel de la première période. Sur une magnifique frappe à l’entrée de la surface de réparation », explique le quotidien sportif qui évoque aussi « la renaissance » de Mbaye Niang à Adana, le nouveau club de l’attaquant international sénégalais dans le championnat de Turquie.



Double buteur samedi en championnat, « Mbaye Niang cartonne en Turquie » avec désormais trois buts en quatre matchs, rapporte Walf Quotidien, se demandant si « ses performances vont convaincre Aliou Cissé », le sélectionneur des Lions, à près de cinq mois du début de la Coupe d’Afrique des nations (Can) en Côte d’Ivoire. L’équipe nationale du Sénégal doit s’y rendre pour défendre son titre de champion d’Afrique obtenu pour la première fois de son histoire lors de la précédente édition organisée au Cameroun.